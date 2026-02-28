Политолог рассказала, в чем странность географии ракетных ударов по Ирану

Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.

Эксперт также отметила, что удары пришлись в том числе по центру города, рядом с Тегеранским университетом, в районе, где находятся синагоги. Кроме того, иранист считает "странным" начало операции в шаббат (субботу).