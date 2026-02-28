https://ria.ru/20260228/iran-2077421446.html
В России проработали маршруты из-за закрытия неба в Иране и Израиле
Российские авиакомпании, Минтранс и Росавиация проработали обходные маршруты в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля, сообщили в Минтрансе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:35:00+03:00
2026-02-28T10:35:00+03:00
2026-02-28T14:40:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
иран
израиль
россия
в мире
