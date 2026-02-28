https://ria.ru/20260228/iran-2077420584.html
США принимают участие в ударах по Ирану, пишу СМИ
Соединённые Штаты принимают участие в военных ударах по Ирану, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
