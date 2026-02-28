Рейтинг@Mail.ru
10:30 28.02.2026 (обновлено: 14:37 28.02.2026)
США принимают участие в ударах по Ирану, пишу СМИ
Соединённые Штаты принимают участие в военных ударах по Ирану, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
израиль
сша
тегеран (город)
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
тегеран (город)
в мире, израиль, сша, тегеран (город), министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Тегеран (город), Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: США принимают участие в ударах по Ирану

Дым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара по Тегерану
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Соединённые Штаты принимают участие в военных ударах по Ирану, пишет в субботу газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее в субботу иранские новостные агентства передавали, что не менее пяти взрывов произошло в Тегеране в результате атак Израиля. В свою очередь министерство обороны Израиля заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Подробности операции и её масштабы издание пока не приводит.
На момент публикации материала Пентагон и Центральное командование ВС США не ответили на запрос РИА Новости с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию.
В свою очередь катарский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на американский источник сообщает, что США совместно с Израилем наносят в субботу удары по Тегерану.
"ВВС США наносят удары по Тегерану совместно с Израилем", - сообщил он телеканалу.
Американский источник отметил, что, согласно ожиданиям США, удары будут "широкомасштабными".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В мире, Израиль, США, Тегеран (город), Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
