В портовом городе Чабахар прогремели взрывы
Взрывы прогремели в портовом городе Чабахар, расположенном в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, передает агентство Mehr. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
