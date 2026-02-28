Рейтинг@Mail.ru
В портовом городе Чабахар прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
12:09 28.02.2026 (обновлено: 13:58 28.02.2026)
В портовом городе Чабахар прогремели взрывы
В портовом городе Чабахар прогремели взрывы
Взрывы прогремели в портовом городе Чабахар, расположенном в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, передает агентство Mehr. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В портовом городе Чабахар прогремели взрывы

В иранском порту Чабахар прогремели взрывы

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара
Дым на месте израильского удара - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в портовом городе Чабахар, расположенном в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, передает агентство Mehr.
"Слышны взрывы в Чабахаре, расположенном в провинции Систан и Белуджистан", - говорится в сообщении.
