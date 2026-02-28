https://ria.ru/20260228/iran-2077393004.html
В Швейцарии выразили обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану
Швейцария обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать международное право, заявил МИД... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:44:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
2026
МИД Швейцарии выразил обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану