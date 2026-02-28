Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии выразили обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077393004.html
В Швейцарии выразили обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану
В Швейцарии выразили обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
В Швейцарии выразили обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану
Швейцария обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать международное право, заявил МИД... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:44:00+03:00
2026-02-28T12:44:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077380498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e7f50566340f12cb2d8de5c9c90047b.jpg
https://ria.ru/20250622/iran-2024590836.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077380498_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8044260db03a213e372b90dc5e3aa279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Швейцарии выразили обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану

МИД Швейцарии выразил обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте израильского удара по Тегерану
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцария обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и соблюдать международное право, заявил МИД конфедерации.
«
"Швейцария глубоко встревожена сегодняшними ударами США и Израиля по Ирану и призывает к полному соблюдению международного права, включая Устав ООН и Международное гуманитарное право. Мы настоятельно призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении ведомства.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам
22 июня 2025, 09:47
 
В миреИранСШАИзраильООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала