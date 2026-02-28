Рейтинг@Mail.ru
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
12:32 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана
в мире, иран, сша, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Министерство обороны США
"Расчет на это". На Западе назвали истинную цель операции США против Ирана

Христофору: США хотят военной операцией добиться смены режима в Иране

© AP PhotoДым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo
Дым на месте удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США ударами по Ирану хотят добиться смены режима, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«

"Расчет на то, что хаос и нанесение обезглавливающих ударов приведут к краху режима изнутри. Речь всегда шла о смене власти", — написал он в социальной сети X.

Утром в субботу ЦАХАЛ нанесла превентивный удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. По словам главы Белого дома, ее цель — защита американского народа через устранение "угрозы" от иранского правительства.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал операцию против Ирана "Рык льва", а Пентагон – "Эпичная ярость".
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
