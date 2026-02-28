https://ria.ru/20260228/iran-2077370815.html
В Иране прогремела новая волна взрывов
Новая волна взрывов прогремела в городах Ирана: ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, передает агентство Fars. РИА Новости, 28.02.2026
В Иране прогремела новая волна взрывов
Fars: новая волна взрывов прогремела в городах Ирана