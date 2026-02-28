Рейтинг@Mail.ru
При авиаударах по Ираку погибли по меньшей мере два человека
13:15 28.02.2026 (обновлено: 13:25 28.02.2026)
При авиаударах по Ираку погибли по меньшей мере два человека
в мире, бабиль, ирак
В мире, Бабиль, Ирак
При авиаударах по Ираку погибли по меньшей мере два человека

При авиаударах по провинции Бабиль в Ираке погибли по меньшей мере два человека

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, трое пострадали в результате нескольких авиаударов по району в провинции Бабиль в центральной части Ирака, передает агентство INA со ссылкой на заявление объединенного командования ВС страны.
"Район Джурф Эн-Наср на севере провинции Бабиль подвергся нескольким воздушным ударам, в результате которых погибли два человека, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран потребовал от СБ ООН срочного заседания из-за ударов США и Израиля
Вчера, 13:03
 
