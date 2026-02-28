https://ria.ru/20260228/irak-2077402538.html
При авиаударах по Ираку погибли по меньшей мере два человека
По меньшей мере два человека погибли, трое пострадали в результате нескольких авиаударов по району в провинции Бабиль в центральной части Ирака, передает... РИА Новости, 28.02.2026
