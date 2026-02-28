Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру Max
06:46 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/indoneziya-2077336225.html
В Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру Max
2026-02-28T06:46:00+03:00
2026-02-28T06:46:00+03:00
В Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру Max

Мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 28 фев - РИА Новости. Индонезии было бы целесообразно рассмотреть возможность подключения к российскому мессенджеру Max в качестве альтернативной цифровой платформы наряду с уже доминирующими сервисами, завил РИА Новости аналитик Центра стратегических и международных исследований Индонезии Исриад Иман.
"С учетом высокой зависимости Индонезии от ограниченного числа иностранных мессенджеров, прежде всего WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - ред.), подключение к новым платформам, таким как Max, могло бы укрепить цифровую устойчивость страны и расширить инструменты государственной и общественной коммуникации", - отметил эксперт.
По его словам, сегодня многие государственные учреждения и региональные органы власти страны используют WhatsApp для официального взаимодействия, несмотря на то, что платформа не обладает полноценными публичными каналами и механизмами централизованного распространения информации.
"Max действительно представляет интерес именно как экосистемное решение. Для Индонезии подключение к подобным платформам означало бы появление альтернативы существующей технологической зависимости и создание более сбалансированной цифровой среды", - подчеркнул аналитик.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Национальная платформа MAX - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США
20 февраля, 04:31
 
