Источник: Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН в связи с атакой США и Израиля против Ирана, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:44:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
совет безопасности оон
сша
израиль
иран
