Рейтинг@Mail.ru
Источник: Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 28.02.2026 (обновлено: 18:45 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/guterresh-2077489479.html
Источник: Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН
Источник: Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН - РИА Новости, 28.02.2026
Источник: Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН в связи с атакой США и Израиля против Ирана, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:44:00+03:00
2026-02-28T18:45:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e05ff414bd36e6d0c6fbf5e2d605fec.jpg
https://ria.ru/20260228/katar-2077488242.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e22b6e8ec08184b5abcf69089bd85e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана, совет безопасности оон
В мире, США, Израиль, Иран, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Совет Безопасности ООН
Источник: Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН

Гутерреш выступит докладчиком на заседании СБ ООН по Ирану

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 28 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступит докладчиком на экстренном заседании СБ ООН в связи с атакой США и Израиля против Ирана, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Генсек ООН выступит докладчиком", – сказал собеседник агентства.
Заседание состоится 28 февраля в 16.00 по Нью-Йорку (00.00 по Москве 1 марта). Его запрашивали, среди прочих, РФ и КНР.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Люди с балкона смотрят на взрыв в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Катар отразил новую серию атак из Ирана
Вчера, 18:38
 
В миреСШАИзраильИранАнтониу ГутеррешООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала