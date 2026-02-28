Рейтинг@Mail.ru
28.02.2026
Фигурное катание
 
15:12 28.02.2026
Энберт о рассказал об уровне Гуменника
Энберт о рассказал об уровне Гуменника
Российский фигурист Петр Гуменник заслуживает самых высоких мест на крупнейших мировых чемпионатах, в том числе Олимпийских играх, заявил серебряный призер... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
александр энберт
2026
спорт, пётр гуменник, александр энберт
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Александр Энберт
Петр Гуменник
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Петр Гуменник заслуживает самых высоких мест на крупнейших мировых чемпионатах, в том числе Олимпийских играх, заявил серебряный призер Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт.
Гуменник на Олимпийских играх в Италии занял шестое место, многие эксперты отмечали, что судейство в отношении российского фигуриста было необъективным.
"Петр может и должен быть первым, - сказал Энберт журналистам, отвечая на вопрос, заслуживает ли Гуменник более высоких мест. - Чуть-чуть рейтинга, чуть-чуть выступлений на международной арене, и Петр будет бороться за самые высокие места. Судьи на Олимпийских играх были строги к нему, это правда. Можно было не так строго судить его, но я думаю, все медали у Петра впереди. И это может случиться в скором времени, если у Петра будет возможность выступать на международной арене".
Гуменник вошел в состав участников Финала Гран-при России
27 февраля, 14:41
Фигурное катание
 
