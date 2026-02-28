https://ria.ru/20260228/gumennik-2077431941.html
Энберт о рассказал об уровне Гуменника
Российский фигурист Петр Гуменник заслуживает самых высоких мест на крупнейших мировых чемпионатах, в том числе Олимпийских играх, заявил серебряный призер...
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
александр энберт
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Петр Гуменник заслуживает самых высоких мест на крупнейших мировых чемпионатах, в том числе Олимпийских играх, заявил серебряный призер Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт.
Гуменник на Олимпийских играх в Италии занял шестое место, многие эксперты отмечали, что судейство в отношении российского фигуриста было необъективным.
"Петр может и должен быть первым, - сказал Энберт
журналистам, отвечая на вопрос, заслуживает ли Гуменник
более высоких мест. - Чуть-чуть рейтинга, чуть-чуть выступлений на международной арене, и Петр будет бороться за самые высокие места. Судьи на Олимпийских играх были строги к нему, это правда. Можно было не так строго судить его, но я думаю, все медали у Петра впереди. И это может случиться в скором времени, если у Петра будет возможность выступать на международной арене".