Энберт о рассказал об уровне Гуменника

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Петр Гуменник заслуживает самых высоких мест на крупнейших мировых чемпионатах, в том числе Олимпийских играх, заявил серебряный призер Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию Александр Энберт.