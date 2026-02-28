Рейтинг@Mail.ru
Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 28.02.2026 (обновлено: 23:21 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/gimnasty-2077541159.html
Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии
Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии
Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно стали победителями первого этапа клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике, который прошел в... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T22:59:00+03:00
2026-02-28T23:21:00+03:00
спорт
ангелина мельникова
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743445287_0:0:2620:1475_1920x0_80_0_0_77e3e8bee736b13a6cc638deb7ad89e9.jpg
https://ria.ru/20260123/federatsija-2069985071.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743445287_305:0:2620:1736_1920x0_80_0_0_f18dd5c3543088ee4e27311d91886092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ангелина мельникова, серия а (чемпионат италии по футболу)
Спорт, Ангелина Мельникова, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии

Гимнасты Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии в Модене

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнгелина Мельникова
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Ангелина Мельникова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно стали победителями первого этапа клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике, который прошел в Модене.
Мельникова выступала в команде Libertas Vercelli, которая набрала по итогам 162,950 балла. В мужском зачете команда Духно Pro Carate победила с результатом 240,150 балла. Россияне выступили на турнире в качестве легионеров.
Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командном многоборье, трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы. 17-летний Духно является чемпионом мира среди юниоров в личном многоборье и опорном прыжке.
Второй этап пройдет в Биелле 13-14 марта, третий - в Терни 17-18 апреля. Финал состоится в Бергамо 15-16 мая.
Российская гимнастка Виктория Листунова - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Федерация гимнастики России обжалует отказ в нейтральном статусе Листуновой
23 января, 21:07
 
СпортАнгелина МельниковаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Ростов
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Барыс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Т. Грикспор
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Локомотив
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вест Хэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Эвертон
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Рубин
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Вильярреал
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Манчестер Сити
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала