Мерц выдвинул дерзкое требование к России - РИА Новости, 28.02.2026
01:15 28.02.2026 (обновлено: 08:17 28.02.2026)
Мерц выдвинул дерзкое требование к России
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, мария захарова, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО
Мерц выдвинул дерзкое требование к России

Канцлер ФРГ Мерц назвал перемирие на Украине условием переговоров с Россией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне СВО на Украине предварительным условием для мирных переговоров с Россий, такой ультиматум он выдвинул, выступая на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене, его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.
"Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить (о мире. — Прим. ред.), то, по крайней мере, оружие должно замолчать", — сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами
00:35
По утверждению Мерца, он также готов к диалогу с Россией, но такие переговоры в настоящее время якобы бессмысленны, учитывая продолжающееся наступление ВС России.
В конце января канцлер ФРГ отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта и надеется на их скорейшее завершение.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова напомнила Мерцу, как римляне называли германцев
26 февраля, 16:52
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мерц заявил, что вопросы глобального порядка не решить без Китая
24 февраля, 22:02
 
Заголовок открываемого материала