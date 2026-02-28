Генконсульство России в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров.

"Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах внимательно отслеживает ситуацию, связанную с изменениями в авиасообщении между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами на фоне обострения обстановки в регионе", - сказал он.

По словам Владимирова, в связи с закрытием или ограничением использования воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока , включая Иран , авиакомпании были вынуждены скорректировать маршруты полётов и выполнять их в обход указанных территорий.

"В результате увеличения протяжённости маршрутов возможны изменения расписания, в том числе задержки и отмены отдельных рейсов. При этом регулярное авиасообщение между Россией ОАЭ сохраняется", - отметил генконсул.

Он подчеркнул, что генконсульство находится в контакте с представителями авиаперевозчиков и профильных служб и будет информировать граждан России о развитии ситуации.