Генконсульство России в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением
Генконсульство России в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением - РИА Новости, 28.02.2026
Генконсульство России в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением
Генконсульство РФ в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Дубае Максим... РИА Новости, 28.02.2026
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. Генконсульство РФ в Дубае следит за ситуацией с авиасообщением на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров.
"Генеральное консульство Российской Федерации в Дубае
и Северных Эмиратах внимательно отслеживает ситуацию, связанную с изменениями в авиасообщении между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами на фоне обострения обстановки в регионе", - сказал он.
По словам Владимирова, в связи с закрытием или ограничением использования воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока
, включая Иран
, авиакомпании были вынуждены скорректировать маршруты полётов и выполнять их в обход указанных территорий.
"В результате увеличения протяжённости маршрутов возможны изменения расписания, в том числе задержки и отмены отдельных рейсов. При этом регулярное авиасообщение между Россией
и ОАЭ
сохраняется", - отметил генконсул.
Он подчеркнул, что генконсульство находится в контакте с представителями авиаперевозчиков и профильных служб и будет информировать граждан России о развитии ситуации.
"Российским гражданам, планирующим поездки, рекомендуется своевременно уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные изменения времени вылета и прилёта", - заключил генеральный консул России.