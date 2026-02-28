Галактионов высказался об интервью Тикнизяна

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что интервью экс-игрока железнодорожников Наира Тикнизяна вышло с целью дестабилизировать команду.
Ранее защитник белградской "Црвены Звезды" Тикнизян в интервью раскритиковал Галактионова. В субботу "Локомотив" дома обыграл "Нижний Новгород" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.
"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова
26 февраля, 15:26
«
"Мне сказали, что выйдет интервью Наира, я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел - только текстовые отрывки. Не первый раз за несколько дней до игры "Локомотива" выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же вышло не за неделю до матча. Мы прекрасно знаем, кто был инициатором. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали", - заявил Галактионов на пресс-конференции.
"Что до самого срыва Наира, то сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо к этому аккуратно относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая", - добавил тренер "Локомотива".
Тикнизян перешел в сербскую "Црвену Звезду" из "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В ноябре источник РИА Новости сообщил об интересе к Тикнизяну со стороны двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).