Галактионов высказался об интервью Тикнизяна
Футбол
 
20:52 28.02.2026
Галактионов высказался об интервью Тикнизяна
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что интервью экс-игрока железнодорожников Наира Тикнизяна вышло с целью дестабилизировать команду.
2026-02-28T20:52:00+03:00
2026-02-28T20:53:00+03:00
Галактионов высказался об интервью Тикнизяна

Галактионов: интервью Тикнизяна вышло с целью дестабилизировать "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что интервью экс-игрока железнодорожников Наира Тикнизяна вышло с целью дестабилизировать команду.
Ранее защитник белградской "Црвены Звезды" Тикнизян в интервью раскритиковал Галактионова. В субботу "Локомотив" дома обыграл "Нижний Новгород" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Где его мужское начало?": Тикнизян раскритиковал Галактионова
26 февраля, 15:26
26 февраля, 15:26
«
"Мне сказали, что выйдет интервью Наира, я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел - только текстовые отрывки. Не первый раз за несколько дней до игры "Локомотива" выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же вышло не за неделю до матча. Мы прекрасно знаем, кто был инициатором. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали", - заявил Галактионов на пресс-конференции.
"Что до самого срыва Наира, то сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо к этому аккуратно относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая", - добавил тренер "Локомотива".
Тикнизян перешел в сербскую "Црвену Звезду" из "Локомотива" 1 июля, подписав трехлетний контракт. В конце сентября он стал гражданином Сербии. В ноябре источник РИА Новости сообщил об интересе к Тикнизяну со стороны двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Дерьмом я сейчас кидаюсь": Тикнизян высказался об интервью Галактионова
26 февраля, 15:35
26 февраля, 15:35
 
Футбол Михаил Галактионов Наир Тикнизян Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
