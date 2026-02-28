Рейтинг@Mail.ru
20:35 28.02.2026
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов назвал сомнительным пенальти в ворота его команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
спорт
михаил галактионов
максим шнапцев
сергей пиняев
нижний новгород
локомотив (москва)
спорт, михаил галактионов, максим шнапцев, сергей пиняев, нижний новгород, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Михаил Галактионов, Максим Шнапцев, Сергей Пиняев, Нижний Новгород, Локомотив (Москва)
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным

Тренер "Локомотива" Галактионов: пенальти сомнительный

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов
Главный тренер Локомотива Михаил Галактионов - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов назвал сомнительным пенальти в ворота его команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода".
Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Нижегородцы отличились с пенальти, который был назначен после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади железнодорожников.
"На мой взгляд, пенальти в наши ворота был сомнительный. Мы посмотрели повтор, но суть в трактовках. Ошибаться могут все. Вопрос в методике. В нашу пользу такие пенальти не ставили. Оценки вынесут специалисты", - сказал Галактионов журналистам на пресс-конференции.
ФК Ливерпуль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
Вчера, 20:26
 
ФутболСпортМихаил ГалактионовМаксим ШнапцевСергей ПиняевНижний НовгородЛокомотив (Москва)
 
