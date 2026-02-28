Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов назвал сомнительным пенальти в ворота его команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу против "Нижнего Новгорода".