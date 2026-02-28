https://ria.ru/20260228/galaktionov-2077512250.html
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов назвал сомнительным пенальти в ворота его команды в матче 19-го тура чемпионата России по футболу... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T20:35:00+03:00
2026-02-28T20:35:00+03:00
2026-02-28T20:35:00+03:00
футбол
спорт
михаил галактионов
максим шнапцев
сергей пиняев
нижний новгород
локомотив (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870492386_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_5a7b35dfe1850381fbe35e979b9de903.jpg
https://ria.ru/20260228/liverpul-2077510930.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870492386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df8e6aee19edd10a4ba4eeb279b1dea5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил галактионов, максим шнапцев, сергей пиняев, нижний новгород, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Михаил Галактионов, Максим Шнапцев, Сергей Пиняев, Нижний Новгород, Локомотив (Москва)
Галактионов назвал пенальти в ворота "Локомотива" сомнительным
Тренер "Локомотива" Галактионов: пенальти сомнительный