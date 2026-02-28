https://ria.ru/20260228/futbol-2077543756.html
Сборная Ирана может сняться с ЧМ после атаки США
Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу на фоне ударов США и Израиля, заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T23:12:00+03:00
2026-02-28T23:12:00+03:00
2026-02-28T23:12:00+03:00
футбол
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
чемпионат мира по футболу 2026
иран
сша
израиль
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу на фоне ударов США и Израиля, заявил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана попала в группу G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, ее матчи должны пройти на американской территории.
"После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли можно с надеждой смотреть на чемпионат мира, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций", - приводит слова Таджа Marca.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.