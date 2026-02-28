https://ria.ru/20260228/futbol-2077405462.html
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции
Футболистки сборной России до 19 лет одержали победу над сверстницами из Узбекистана на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции
Футболистки сборной России до 19 лет обыграли сверстниц из Узбекистана в Турции