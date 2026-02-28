Рейтинг@Mail.ru
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции
Футбол
 
13:27 28.02.2026
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции
Футболистки сборной России до 19 лет одержали победу над сверстницами из Узбекистана на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
спорт
россия
узбекистан
турция
россия
узбекистан
турция
спорт, россия, узбекистан, турция
Футбол, Спорт, Россия, Узбекистан, Турция
Футболистки юниорской сборной России обыграли команду Узбекистана в Турции

Футболистки сборной России до 19 лет обыграли сверстниц из Узбекистана в Турции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Футболистки сборной России до 19 лет одержали победу над сверстницами из Узбекистана на турнире Bee Girls Cup, который проходит в Анталье.
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе сборной России голы забили Юлиана Каморина (10-я минута), Кристина Перминова (59) и Анастасия Каратаева (77).
В следующем матче сборная России сыграет против команды Иордании 3 марта.
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику
27 февраля, 23:28
 
Футбол
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
