Аналитик раскрыл, как конфликт США и Ирана отразится на рынке нефти

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если конфликт США и Ирана будет продолжительным и распространится на Ормузский пролив, это может создать дефицит примерно в 15% от всего потребляемого в мире нефтяного сырья, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран.
"Самый опасный для энергетических рынков сценарий предполагает продолжительный характер конфликта и его распространение на Ормузский пролив. Через эту водную артерию идет примерно 20% всей нефти (включая нефтепродукты), производимой в мире, а обходные маршруты крайне ограничены и недостаточны. С их учетом перекрытие Ормузского пролива создаст дефицит примерно в 15% всего потребляемого нефтяного сырья", - сказал Фролов.
Торги нефтью на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.