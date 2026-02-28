Аналитик раскрыл, как конфликт США и Ирана отразится на рынке нефти

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если конфликт США и Ирана будет продолжительным и распространится на Ормузский пролив, это может создать дефицит примерно в 15% от всего потребляемого в мире нефтяного сырья, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.