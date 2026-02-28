Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыл, как конфликт США и Ирана отразится на рынке нефти
12:15 28.02.2026 (обновлено: 16:16 28.02.2026)
Аналитик раскрыл, как конфликт США и Ирана отразится на рынке нефти
Максим Зубков
в мире, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Если конфликт США и Ирана будет продолжительным и распространится на Ормузский пролив, это может создать дефицит примерно в 15% от всего потребляемого в мире нефтяного сырья, заявил РИА Новости замгендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран.
"Самый опасный для энергетических рынков сценарий предполагает продолжительный характер конфликта и его распространение на Ормузский пролив. Через эту водную артерию идет примерно 20% всей нефти (включая нефтепродукты), производимой в мире, а обходные маршруты крайне ограничены и недостаточны. С их учетом перекрытие Ормузского пролива создаст дефицит примерно в 15% всего потребляемого нефтяного сырья", - сказал Фролов.
Кроме того, добавил он, через пролив идет чуть менее 20% всего сжиженного природного газа. Перенаправить даже его часть по альтернативным маршрутам физически невозможно, то есть рынки Европы, Азии и США будет ждать резкое подорожание "голубого топлива", отметил аналитик.
Торги нефтью на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.
В мире США Иран Ормузский пролив Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
