Францию не предупредили заранее об ударах по Ирану, заявил Макрон
Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:05:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
