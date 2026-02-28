Рейтинг@Mail.ru
Францию не предупредили заранее об ударах по Ирану, заявил Макрон - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 28.02.2026 (обновлено: 22:06 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/frantsiya-2077531987.html
Францию не предупредили заранее об ударах по Ирану, заявил Макрон
Францию не предупредили заранее об ударах по Ирану, заявил Макрон - РИА Новости, 28.02.2026
Францию не предупредили заранее об ударах по Ирану, заявил Макрон
Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:05:00+03:00
2026-02-28T22:06:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
эммануэль макрон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077465072.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, эммануэль макрон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Эммануэль Макрон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Францию не предупредили заранее об ударах по Ирану, заявил Макрон

Макрон: Францию не проинформировали заранее об ударах США и Израиля по Ирану

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее Франция, Британия и ФРГ заявили, что не участвовали в ударах по Ирану, но находятся в тесном контакте со своими международными партнерами, включая США и Израиль.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
"Соединённые Штаты Америки и Израиль приняли решение ударить по Ирану. Франция не была ни предупреждена, ни вовлечена, как и все страны региона и наши союзники", - сказал Макрон на совете по обороне и национальной безопасности.
Он также сообщил, что провёл телефонные разговоры с лидерами стран, которые были затронуты ответными ударами Ирана.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
Вчера, 17:03
 
В миреИранСШАИзраильЭммануэль МакронВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала