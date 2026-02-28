Рейтинг@Mail.ru
Эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, заявили в МИД ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 28.02.2026 (обновлено: 19:42 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ekonomika-2077437161.html
Эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, заявили в МИД ОАЭ
Эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, заявили в МИД ОАЭ - РИА Новости, 28.02.2026
Эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, заявили в МИД ОАЭ
Эскалация на Ближнем Востоке подрывает региональную и международную безопасность и угрожает стабильности мировой экономики и энергетики, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:26:00+03:00
2026-02-28T19:42:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077377933.html
https://ria.ru/20260228/ataka-2077413133.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, заявили в МИД ОАЭ

МИД ОАЭ: эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике и энергетике

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке подрывает региональную и международную безопасность и угрожает стабильности мировой экономики и энергетики, говорится в заявлении МИД ОАЭ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
Вчера, 14:05
"Продолжение этих нарушений подрывает региональную и международную безопасность и угрожает стабильности мировой экономики и энергетики", - следует из заявления министерства.
МИД ОАЭ также выступил категорически против использования территорий стран региона для сведения счетов между сторонами конфликта.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД России назвал атаку США и Израиля на Иран безрассудным шагом
Вчера, 14:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала