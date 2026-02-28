Эскалация на Ближнем Востоке угрожает мировой экономике, заявили в МИД ОАЭ

ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке подрывает региональную и международную безопасность и угрожает стабильности мировой экономики и энергетики, говорится в заявлении МИД ОАЭ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
"Продолжение этих нарушений подрывает региональную и международную безопасность и угрожает стабильности мировой экономики и энергетики", - следует из заявления министерства.
МИД ОАЭ также выступил категорически против использования территорий стран региона для сведения счетов между сторонами конфликта.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.