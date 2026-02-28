Египет призвал к мирным решениям на фоне обострения на Ближнем Востоке

КАИР, 28 фев - РИА Новости. Египет призывает к политическим и мирным решениям на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и считает, что нынешняя эскалация грозит региону тотальным хаосом, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.