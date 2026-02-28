Рейтинг@Mail.ru
Египет призвал к мирным решениям на фоне обострения на Ближнем Востоке
15:57 28.02.2026 (обновлено: 19:36 28.02.2026)
Египет призвал к мирным решениям на фоне обострения на Ближнем Востоке
Египет призвал к мирным решениям на фоне обострения на Ближнем Востоке
Египет призвал к мирным решениям на фоне обострения на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Египет призывает к политическим и мирным решениям на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и считает, что нынешняя эскалация грозит региону тотальным хаосом, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
"Арабская Республика Египет глубоко обеспокоена опасной военной эскалацией в регионе и теми рисками, которые она представляет - расширение рамок конфликта. Она (эскалация - ред.) может привести к погружению региона в состояние тотального хаоса ... Египет подчеркивает важность мирных и политических решений", - сообщается в заявлении МИД Египта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
