Подорожание виз не отпугнет туристов, считает египетский чиновник
08:44 28.02.2026
Подорожание виз не отпугнет туристов, считает египетский чиновник
Подорожание виз не отпугнет туристов, считает египетский чиновник

Аш-Шейх: повышение стоимости визы в Египет не повлияет на турпоток в страну

Флаг Египта на фоне мечетей
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Повышение стоимости въездной визы в Египет не повлияет на туристический поток в страну, заявил РИА Новости глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх.
Ранее палата туристических компаний и агентств Египта сообщала, что стоимость въездной визы в страну вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30. По подсчетам египетских СМИ, эта мера принесет в казну страны порядка 50 миллионов долларов.
"Нет, я не думаю, что повышение стоимости въездной визы с 25 долларов до 30 заставит туристов отказаться от поездки в Египет. Пять долларов это не такая большая цифра", - сказал аш-Шейх.
Он признал, что повышение стоимости въездной визы может вызвать недовольство среди туристов, которые уже ранее заплатили за путевки, но при этом выразил уверенность, что туристический поток в Египет не изменится в худшую сторону.
В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.
Ранее палата представителей (нижняя палата парламента Египта) одобрила законопроект правительства о внесении поправок в закон о взимании платы за услуги министерства иностранных дел. В законопроекте говорилось о введении дополнительного визового сбора в размере 20 долларов, что, по информации СМИ, должно было увеличить общую стоимость въездной визы до 45 долларов. Туристические палаты Египта просили власти не допустить повышения стоимости визы, выразив обеспокоенность, что это окажет негативное влияние на поток туристов. В начале декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил законопроект.
