Подорожание виз не отпугнет туристов, считает египетский чиновник

КАИР, 28 фев - РИА Новости. Повышение стоимости въездной визы в Египет не повлияет на туристический поток в страну, заявил РИА Новости глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш-Шейх.

Ранее палата туристических компаний и агентств Египта сообщала, что стоимость въездной визы в страну вырастет с 1 марта с 25 долларов до 30. По подсчетам египетских СМИ, эта мера принесет в казну страны порядка 50 миллионов долларов.

"Нет, я не думаю, что повышение стоимости въездной визы с 25 долларов до 30 заставит туристов отказаться от поездки в Египет. Пять долларов это не такая большая цифра", - сказал аш-Шейх.

Он признал, что повышение стоимости въездной визы может вызвать недовольство среди туристов, которые уже ранее заплатили за путевки, но при этом выразил уверенность, что туристический поток в Египет не изменится в худшую сторону.

В декабре 2025 года министерство туризма и древностей Египта заявляло, что решений о повышении стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов не принималось, было решено установить только максимальный размер визового сбора.