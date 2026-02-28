© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: на юго-востоке Москвы введут по КРТ 175 тысяч "квадратов" объектов

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Почти 175 тысяч квадратных метров промышленно-производственной инфраструктуры построят по опубликованным в 2025 году проектам комплексного развития территорий в Юго-Восточном административном округе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Отведенные под редевелопмент участки расположены в районах Люблино, Марьино, Капотня и Печатники и отличаются хорошей транспортной доступностью. Благодаря данным проектам КРТ в этих районах появится свыше 5,6 тысячи новых рабочих мест.

"Пять опубликованных в прошлом году проектов КРТ в Юго-Восточном административном округе предусматривают развитие качественной промышленно-производственной инфраструктуры. В ходе редевелопмента 66,8 гектара построят почти 175 тысяч квадратных метров недвижимости. Это около 30% от общего объема промышленно-производственной инфраструктуры, которую сформируют в рамках всех опубликованных в 2025 году проектов КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города отметил, что четыре из пяти планируемых к реализации проектов КРТ уже получили одобрение правительства Москвы.

Как уточнили в столичном департаменте градостроительной политики, в районе Марьино на улице Нижние Поля на участке в почти девять гектаров построят научно-производственный технопарк площадью около 74,5 тысячи квадратных метров. Проект КРТ позволит создать в этом районе около тысячи высокотехнологичных рабочих мест.