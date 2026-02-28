https://ria.ru/20260228/dzhuzeng-2077525891.html
Экс-игрок НБА перешел в "Зенит"
Американский защитник Джонни Джузэнг перешел в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
