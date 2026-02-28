Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок НБА перешел в "Зенит"
Баскетбол
 
21:25 28.02.2026 (обновлено: 21:30 28.02.2026)
Экс-игрок НБА перешел в "Зенит"
Экс-игрок НБА перешел в "Зенит"
Американский защитник Джонни Джузэнг перешел в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026
зенит (санкт-петербург), юта джаз, спорт
Баскетбол, Зенит (Санкт-Петербург), Юта Джаз, Спорт
Экс-игрок НБА перешел в "Зенит"

Выступавший в НБА американский защитник Джузэнг перешел в "Зенит"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский защитник Джонни Джузэнг перешел в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона.
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джузэнг представлял "Юту Джаз" и "Миннесоту Тимбервулвз". Всего он провел в лиге 123 матча в регулярных чемпионатах, в среднем набирая 6,9 очка, совершая 2,2 подбора и отдавая 0,9 передачи. В феврале 2026 года "Миннесота" отчислила защитника.
