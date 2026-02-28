Рейтинг@Mail.ru
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/dvizhenie-2077538350.html
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана
Шиитское движение сопротивления в Ираке "Наджба" приняло решение выступить на стороне Ирана против США и Израиля, заявил генеральный секретарь движения Аркам... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:41:00+03:00
2026-02-28T22:41:00+03:00
в мире
сша
израиль
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077525760.html
сша
израиль
ирак
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, ирак, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, США, Израиль, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана

Шиитское движение "Наджба" решило выступить на стороне Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Шиитское движение сопротивления в Ираке "Наджба" приняло решение выступить на стороне Ирана против США и Израиля, заявил генеральный секретарь движения Аркам аль-Кааби.
«
"Мы не будем оставаться нейтральными и не будем наблюдателями за угнетением и агрессией, мы заставим землю дрожать под их (военными США и Израиля - ред.) ногами", - сказал аль-Кааби в телевизионном обращении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана
Вчера, 21:24
 
В миреСШАИзраильИракВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала