БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Шиитское движение сопротивления в Ираке "Наджба" приняло решение выступить на стороне Ирана против США и Израиля, заявил генеральный секретарь движения Аркам аль-Кааби.
https://ria.ru/20260228/dvizhenie-2077538350.html
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана
Шиитское движение сопротивления в Ираке "Наджба" приняло решение выступить на стороне Ирана против США и Израиля, заявил генеральный секретарь движения Аркам... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:41:00+03:00
2026-02-28T22:41:00+03:00
2026-02-28T22:41:00+03:00
в мире
сша
израиль
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4799abc4c75531f0725f985903d7a0fa.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077525760.html
сша
израиль
ирак
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077435542_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_78fa4c9652009cada3277467dce4254f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, ирак, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, США, Израиль, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Иракское движение "Наджба" заявило о решении выступить на стороне Ирана
Шиитское движение "Наджба" решило выступить на стороне Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран