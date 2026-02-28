В Москве после работ восстановили движение по улице Кадырова

Рейтинг@Mail.ru
05:02 28.02.2026 (обновлено: 09:39 28.02.2026)
В Москве после работ экстренных служб восстановили движение по улице Кадырова

Обстановка на месте взрыва в жилом доме на улице Кадырова на юге Москвы. 28 февраля 2026
Обстановка на месте взрыва в жилом доме на улице Кадырова на юге Москвы. 28 февраля 2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Движение по улице Кадырова в Москве восстановлено после работ экстренных служб на месте взрыва в жилом доме, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что в доме на юго-западе Москвы, предположительно, произошел взрыв. В префектуре ЮЗАО РИА Новости ранее рассказали, что в результате взрыва пострадали двое. Окно квартиры и участок наружной стены одной из комнат были повреждены. Кроме того, был открыт ПВР в школе №1492. Также в столичном дептрансе сообщили, что движение по улице Кадырова на участке от 4-го до 8-го дома перекрыто на время работы экстренных служб.
"Движение по улице Кадырова восстановлено", - говорится в сообщении Telegram-канала дептранса.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СК проверяет информацию о ремонте в квартире в Москве, где прогремел взрыв
Вчера, 23:38
 
