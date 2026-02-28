https://ria.ru/20260228/dvizhenie-2077331806.html
В Москве после работ восстановили движение по улице Кадырова
В Москве после работ восстановили движение по улице Кадырова
Движение по улице Кадырова в Москве восстановлено после работ экстренных служб на месте взрыва в жилом доме, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 28.02.2026
В Москве после работ восстановили движение по улице Кадырова
В Москве после работ экстренных служб восстановили движение по улице Кадырова