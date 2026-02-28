https://ria.ru/20260228/dubay-2077545703.html
Данных о пострадавших от падения ракеты в Дубае россиянах не поступало
Туроператоры не получали информации о пострадавших среди российских туристов после падения осколков ракеты на жилой район Palm Jumeirah в Дубае, рассказали в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:19:00+03:00
дубай
израиль
сша
российский союз туриндустрии (рст)
военная операция сша и израиля против ирана
