Данных о пострадавших от падения ракеты в Дубае россиянах не поступало
22:18 28.02.2026 (обновлено: 23:19 28.02.2026)
Данных о пострадавших от падения ракеты в Дубае россиянах не поступало
дубай, израиль, сша, российский союз туриндустрии (рст), военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Израиль, США, Российский союз туриндустрии (РСТ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Данных о пострадавших от падения ракеты в Дубае россиянах не поступало

© AP Photo / Altaf QadriНа месте взрыва в отеле Fairmont The Palm в Дубае
На месте взрыва в отеле Fairmont The Palm в Дубае
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Туроператоры не получали информации о пострадавших среди российских туристов после падения осколков ракеты на жилой район Palm Jumeirah в Дубае, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Израиль и США в субботу начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ Иран начал наносить удары по американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российская туристка рассказала о падающем осколке ракеты в Дубае
Вчера, 22:25
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали осколки ракеты, начался пожар, сообщили РИА Новости очевидцы.
"На данный момент информации о пострадавших российских туристах не поступало, обращений от них туроператорам не было", - сказали в РСТ.
Расположенный в этом районе отель Fairmont the Palm, который есть в предложениях некоторых российских туроператоров, не самый популярный у россиян, отметили в союзе. "Конечно, они могут там находиться, но речь идет о единицах", - добавили в РСТ.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия удара рядом с домом девушки Павла Дурова в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае
Вчера, 20:52
 
ДубайИзраильСШАРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
