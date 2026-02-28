https://ria.ru/20260228/dubaj-2077423570.html
В Дубае возникли проблемы с такси
В Дубае возникли проблемы с такси - РИА Новости, 28.02.2026
В Дубае возникли проблемы с такси
В центре города Дубай возникли проблемы с такси, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
дубай
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
израиль
Новости
ru-RU
В Дубае возникли проблемы с такси
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В центре города Дубай возникли проблемы с такси, сообщил РИА Новости очевидец.
"В центре города невозможно вызвать или найти такси. Мы уже полтора часа не можем выехать из центра города", - сказал очевидец.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Ранее в субботу правительство Дубая призвало жителей и гостей города воздержаться от поездок в аэропорты до прояснения ситуации, сообщала пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.