В Дубае возникли проблемы с такси

ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В центре города Дубай возникли проблемы с такси, сообщил РИА Новости очевидец.

"В центре города невозможно вызвать или найти такси. Мы уже полтора часа не можем выехать из центра города", - сказал очевидец.

Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.