28.02.2026
14:49 28.02.2026
В Дубае возникли проблемы с такси
В центре города Дубай возникли проблемы с такси, сообщил РИА Новости очевидец.
ДУБАЙ, 28 фев - РИА Новости. В центре города Дубай возникли проблемы с такси, сообщил РИА Новости очевидец.
"В центре города невозможно вызвать или найти такси. Мы уже полтора часа не можем выехать из центра города", - сказал очевидец.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Ранее в субботу правительство Дубая призвало жителей и гостей города воздержаться от поездок в аэропорты до прояснения ситуации, сообщала пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.
