В Дохе прогремела новая серия сильных взрывов
12:44 28.02.2026 (обновлено: 14:04 28.02.2026)
В Дохе прогремела новая серия сильных взрывов
В Дохе прогремела новая серия сильных взрывов
Новая серия сильных взрывов слышна в Дохе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
РИА Новости
Новости
В Дохе прогремела новая серия сильных взрывов

РИА Новости: новая серия сильных взрывов прогремела в Дохе

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Новая серия сильных взрывов слышна в Дохе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее взрывы были слышны по всему Катару, на мобильные жителей пришло предупреждение о необходимости укрыться в домах.
На телефоны также сразу пришло сообщение от службы предупреждения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу.
В субботу Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ОнлайнВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
