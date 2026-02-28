https://ria.ru/20260228/doha-2077392850.html
В Дохе прогремела новая серия сильных взрывов
Новая серия сильных взрывов слышна в Дохе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
В Дохе прогремела новая серия сильных взрывов
