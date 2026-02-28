Дегтярев обратился к бойкотирующим Паралимпиаду странам после ударов США

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев обратился к Финляндии, Чехии, Латвии, Польше и Эстонии, уточнив, будут ли представители данных стран бойкотировать Паралимпийские игры в Италии в связи с ударами США и Израиля по Ирану.

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.

« "Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию?" - написал Дегтярев в соцсети Х, отметив аккаунты Паралимпийских игр, Паралимпийского комитета Финляндии и ряда западных СМИ.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.