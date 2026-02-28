Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Челябинска" вдесятером выиграли у "Сокола" в матче Первой лиги
Футбол
 
15:02 28.02.2026
Футболисты "Челябинска" вдесятером выиграли у "Сокола" в матче Первой лиги
Футболисты "Челябинска" вдесятером выиграли у "Сокола" в матче Первой лиги
"Челябинск" на выезде обыграл саратовский "Сокол" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
футбол
первая лига
челябинск
сокол (саратов)
2026
первая лига, челябинск, сокол (саратов)
Футбол, Первая лига, Челябинск, Сокол (Саратов)

Футболисты "Челябинска" вдесятером выиграли у "Сокола" в матче Первой лиги

© Фото : Пресс-служба ФК "Челябинск"Футболисты клуба "Челябинск"
Футболисты клуба Челябинск - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Челябинск"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Челябинск" на выезде обыграл саратовский "Сокол" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Саратове в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Рамазан Гаджимурадов (29-я минута). На 59-й минуте вторую желтую карточку получил защитник "Челябинска" Хетаг Кочиев и покинул поле.
"Челябинск" (35 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. "Сокол" (16), который не побеждает на протяжении шести туров, располагается на 17-й строчке.
В следующем туре "Челябинск" примет костромской "Спартак" 7 марта, а "Сокол" в тот же день сыграет с "Чайкой" из Песчанокопского.
