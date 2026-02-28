Футболисты "Челябинска" вдесятером выиграли у "Сокола" в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Челябинск" на выезде обыграл саратовский "Сокол" в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в Саратове в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Рамазан Гаджимурадов (29-я минута). На 59-й минуте вторую желтую карточку получил защитник "Челябинска" Хетаг Кочиев и покинул поле.

"Челябинск" (35 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. "Сокол" (16), который не побеждает на протяжении шести туров, располагается на 17-й строчке.