В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль - РИА Новости, 28.02.2026
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль
ВСУ атаковали дронами-камикадзе автомобиль в Суземском районе Брянской области, два человека ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:24:00+03:00
брянская область
суземский район
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль
