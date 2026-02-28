Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/bryansk-2077436412.html
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль - РИА Новости, 28.02.2026
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль
ВСУ атаковали дронами-камикадзе автомобиль в Суземском районе Брянской области, два человека ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:24:00+03:00
2026-02-28T15:24:00+03:00
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
суземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов на автомобиль

В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов-камикадзе на авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе автомобиль в Суземском районе Брянской области, два человека ранены, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Суземка Суземского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранены мирные жители... Мужчина и женщина доставлены в больницу", - написал Богомаз в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что также поврежден автомобиль.
Богомаз добавил, что первую помощь пострадавшим оказал командир сводного отряда полиции УМВД РФ по Брянской области Александр Финогенов. Он оперативно эвакуировал раненых мирных жителей с территории, где была угроза повторной атаки с воздуха, уточнил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянская областьСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала