Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
13:05 28.02.2026
Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ
Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ
Великобритания не принимала участия в ударах США и Израиля по Ирану, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ

Sky News: Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Великобритания не принимала участия в ударах США и Израиля по Ирану, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Великобритания не участвовала в ударах США и Израиля", - передает телеканал.
