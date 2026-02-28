https://ria.ru/20260228/britanija-2077399211.html
Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ
Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ
Великобритания не принимала участия в ударах США и Израиля по Ирану, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.02.2026
Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, пишут СМИ
Sky News: Британия не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану