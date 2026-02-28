https://ria.ru/20260228/boliviya-2077324361.html
СМИ: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу
СМИ: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу - РИА Новости, 28.02.2026
СМИ: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу
Самолёт Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу, сообщила газета El Deber. РИА Новости, 28.02.2026
El Deber: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев — РИА Новости.
Самолёт Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу, сообщила газета El Deber
.
"Сообщается о падении самолета Hércules, принадлежащего ВВС Боливии. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе", — говорится в публикации газеты.
По данным издания, разбившийся самолет перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать, а военные и пожарные пытаются отогнать их с места крушения.
Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.