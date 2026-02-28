Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

Последствия падения самолета ВВС Боливии на дорогу в городе Эль-Альто

СМИ: самолет ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на дорогу

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев — РИА Новости. Самолёт Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу, сообщила газета Самолёт Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу, сообщила газета El Deber

"Сообщается о падении самолета Hércules, принадлежащего ВВС Боливии. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе", — говорится в публикации газеты.

По данным издания, разбившийся самолет перевозил деньги, местные жители пытаются их собрать, а военные и пожарные пытаются отогнать их с места крушения.