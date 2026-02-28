Тегеранская биржа приостановила работу на фоне атак Израиля

https://ria.ru/20260228/birzha-2077420390.html
Тегеранская финансовая биржа приостановила свою работу на фоне атак Израиля, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:35:00+03:00
2026-02-28T10:35:00+03:00
2026-02-28T14:35:00+03:00
израиль
иран
тегеран (город)
