Посол Бикантов: в ЦАР ценят работу российских военных инструкторов

Россия планирует очередные поставки горюче-смазочных материалов в ЦАР. Когда это произойдет, на каком этапе находятся переговоры по поставкам самолетов L-39 и продовольствия Банги, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес посол России в ЦАР Александр Бикантов.

– Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений Москвы и Банги? В каких областях Вы видите наибольшие перспективы для совместной работы, а какие сферы отстают от политического уровня отношений?

– Отношения между Москвой и Банги динамично развиваются, особенно в политической сфере. Наши страны поддерживают откровенный и содержательный диалог на высшем политическом уровне. В январе этого года состоялся телефонный разговор между президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Наибольший потенциал для развития сотрудничества заложен в экономической области. К сожалению, эта сфера отстает от степени продвинутости политических отношений.

– Россия выделила в прошлом году на гуманитарные поставки продовольствия в ЦАР два миллиона долларов США. Есть ли планы по выделению новых средств Банги на продовольствие в этом году? О какой сумме может идти речь?

– Действительно, наша страна продолжает оказывать гуманитарное содействие дружественной ЦАР как на двусторонней основе, так и через многосторонние механизмы. В 2023 году правительство Российской Федерации выделило 2,5 миллиона долларов США в рамках добровольного взноса в Фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН ). В рамках этого взноса было осуществлено три поставки продовольственной помощи в виде желтого гороха – последняя из них состоялась в мае 2025 года. В конце прошлого года было объявлено о выделении еще двух миллионов долларов США по линии ВПП ООН. Новые поставки находятся в стадии проработки. Информации о планах по выделению новых средства пока нет.

– На какой стадии находится обсуждение темы поставок российских нефтепродуктов в ЦАР? Можно ли в этом году ожидать увеличения поставок российского дизельного топлива?

– В рамках подписанного между министерствами энергетики двух стран меморандума успешно запущена револьверная схема поставок российских ГСМ. В рамках этой сделки в январе 2025 года в ЦАР была направлена партия дизельного топлива объемом 29,4 тысяч тонн в качестве гуманитарной помощи. Власти реализовали эти российские нефтепродукты на внутреннем рынке и на вырученные средства приобрели новую партию, которая была доставлена в Банги в октябре 2025 года уже на коммерческой основе. В настоящее время прорабатывается очередная поставка российских ГСМ в ЦАР.

– Ранее в Банги заявляли о том, что готовы допустить профильные компании РФ к добыче алмазов в стране. Начаты ли переговоры с российскими компаниями, можно ли ожидать заключения соглашений между РФ и ЦАР в сфере добычи алмазов?

– В Банги заинтересованы в привлечении российских алмазодобывающих компаний к разработке месторождений драгоценных камней. Доходы от продажи алмазов позволили бы властям ЦАР во многом решить существующий комплекс социальных и финансовых проблем. Профильные контакты между центральноафриканцами и россиянами не прерывались. Сведений о планах заключения договорных документов пока нет. Детали подобного взаимодействия обычно требуют "тишины" и тщательной проработки.

– Официальный Банги высоко оценивал работу российских военных инструкторов в стране. Не обращалось ли руководство ЦАР с просьбой об увеличении их числа?

– Как высшее руководство, так и простые центральноафриканцы продолжают высоко оценивать работу российских инструкторов. Весьма показательно, что в декабре 2025 года, впервые за последние десятилетия, выборы в стране прошли без крупных инцидентов. Граждане ЦАР смогли спокойно выразить свою волю. Это целиком и полностью заслуга россиян. Просьбы об увеличении количества инструкторов через посольство не проходили.

– На каком этапе находится вопрос создания российской военной базы? Выбрано ли место строительства, когда можно ожидать его начала?

– Данный вопрос было бы целесообразно адресовать в министерство обороны Российской Федерации.

– Поступало ли со стороны Банги предложение об увеличении поставок авиасредств в рамках ВТС (военно-технического сотрудничества – ред.)? Можно ли ожидать прибытие в Банги новых истребителей L-39? Планируется ли расширение взаимодействия сторон в этой сфере?

– Москва поставила в Банги семь учебно-боевых самолетов L-39. Тем самым наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного рода войск – армейской авиации – в составе ВС ЦАР. Новые возможные поставки по линии ВТС могли бы осуществляться в зависимости от потребностей центральноафриканских партнеров и с учетом ситуации в сфере безопасности в стране. Просьб со стороны Банги относительно новых поставок учебно-боевых самолетов L-39 не поступало.

– Будут ли в этом году обнародованы результаты расследования гибели российских журналистов в ЦАР в 2018 году?