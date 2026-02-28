Рейтинг@Mail.ru
12:16 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/belavia-2077384844.html
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила 1 марта рейсы в Израиль и обратно, информации о полетах в следующие дни пока нет, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:16:00+03:00
2026-02-28T12:16:00+03:00
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила 1 марта рейсы в Израиль и обратно, информации о полетах в следующие дни пока нет, сообщили РИА Новости в справочной службе компании.
США и Израиль начали в субботу масштабную операцию против Ирана, наносятся удары по военным и административным объектам в Тегеране и других иранских городах. Сообщается, что Иран в ответ произвел пуски ракет.
Рейс "Белавиа" в Тель-Авив должен был вылететь в воскресенье, 1 марта, в 7.10, обратный рейс в Минск в 20.40.
"На 1 марта отменен рейс туда и обратно", - сказала оператор.
Следующий рейс по графику должен состояться 5 марта. "Пока никакой информации нет", – сообщили в справочной.
