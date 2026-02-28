https://ria.ru/20260228/belavia-2077384844.html
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно - РИА Новости, 28.02.2026
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила 1 марта рейсы в Израиль и обратно, информации о полетах в следующие дни пока нет, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:16:00+03:00
2026-02-28T12:16:00+03:00
2026-02-28T12:16:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
белавиа
военная операция сша и израиля против ирана
"Белавиа" отменила рейсы в Израиль и обратно
