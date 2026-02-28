Рейтинг@Mail.ru
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/baza-2077423198.html
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу - РИА Новости, 28.02.2026
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетной атаке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:47:00+03:00
2026-02-28T14:47:00+03:00
в мире
сша
иракский курдистан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010071213_93:608:2603:2020_1920x0_80_0_0_356f3a44ec3ddaf7dc08d9b4ea11b316.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077422790.html
сша
иракский курдистан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010071213_239:0:2932:2020_1920x0_80_0_0_3f4382964dd47dc38b4744d0de4db4d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иракский курдистан, израиль
В мире, США, Иракский Курдистан, Израиль
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу

Reuters: военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетной атаке

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетной атаке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетным обстрелам", - говорится в сообщении агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Очевидцы сообщили о звуках взрывов в небе над Абу-Даби
Вчера, 14:46
 
В миреСШАИракский КурдистанИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала