Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетной атаке, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в органах безопасности. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:47:00+03:00
