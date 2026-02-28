Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
Футбол
 
20:42 28.02.2026
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/galaktionov-2077512250.html
Новости
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги

Хет-трик Ямаля помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых первым хет-триком в карьере отметился Ламин Ямаль (28, 37 и 69-я минуты), еще один мяч забил Роберт Левандовский (90+1). В составе проигравших отличился Пап Гейе (49).
"Барселона" с 64 очками возглавляет таблицу Ла Лиги, "Вильярреал" (51 очко) идет третьим.
В другом матче дня "Райо Вальекано" дома сыграло вничью с "Атлетиком" (1:1) из Бильбао.
