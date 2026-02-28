https://ria.ru/20260228/barselona-2077513547.html
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
"Барселона" обыграла "Вильярреал" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T20:42:00+03:00
2026-02-28T20:42:00+03:00
2026-02-28T20:42:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
ламин ямаль
роберт левандовский
райо вальекано
вильярреал
барселона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931965580_0:0:1026:578_1920x0_80_0_0_ec2b3766b60b91c52f2564e0e7222504.jpg
https://ria.ru/20260228/galaktionov-2077512250.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931965580_0:0:1026:770_1920x0_80_0_0_9a55ea9b3cf223e5a771b46e98bd6ea0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат испании по футболу, ламин ямаль, роберт левандовский, райо вальекано, вильярреал, барселона, пап гейе
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Ламин Ямаль, Роберт Левандовский, Райо Вальекано, Вильярреал, Барселона, Пап Гейе
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
Хет-трик Ямаля помог "Барселоне" разгромить "Вильярреал" в матче Ла Лиги