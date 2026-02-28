В Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвало лицензию у банка Mbaer, который ранее минфин США обвинил в якобы поддержке субъектов, связанных с Россией и Ираном, следует из пресс-релиза.