В Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer
В Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвало лицензию у банка Mbaer, который ранее минфин США обвинил в якобы поддержке субъектов, связанных с Россией и Ираном, следует из пресс-релиза.
Ранее минфин США
предложил лишить швейцарский банк MBaer доступа к финансовой системе Штатов за якобы поддержку субъектов, связанных с Россией
и Ираном
.
"FINMA отозвал лицензию этого банка", - говорится в документе.
Швейцарский регулятор пришел к выводу, что у банка нет должной структуры для борьбы с отмыванием денег, что позволяло клиентам обходить блокировки активов.