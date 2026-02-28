Рейтинг@Mail.ru
07:10 28.02.2026
В Швейцарии отозвали лицензию у банка MBaer

Регулятор Швейцарии отозвал лицензию у банка MBaer

Государственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) отозвало лицензию у банка Mbaer, который ранее минфин США обвинил в якобы поддержке субъектов, связанных с Россией и Ираном, следует из пресс-релиза.
Ранее минфин США предложил лишить швейцарский банк MBaer доступа к финансовой системе Штатов за якобы поддержку субъектов, связанных с Россией и Ираном.
"FINMA отозвал лицензию этого банка", - говорится в документе.
Швейцарский регулятор пришел к выводу, что у банка нет должной структуры для борьбы с отмыванием денег, что позволяло клиентам обходить блокировки активов.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Лицензию на сделки по "Лукойлу" могут отозвать в любое время, заявили в США
19 ноября 2025, 17:59
 
В мире, Россия, Иран, Швейцария, Министерство финансов США
 
 
