Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что его не убедило решение судьи зафиксировать офсайд в эпизоде с... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
2026-02-28T11:46:00+03:00
2026-02-28T11:46:00+03:00
2026-02-28T11:46:00+03:00
футбол
кевин андраде
брайан хиль
вячеслав колосков
балтика
зенит
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Кевин Андраде, Брайан Хиль, Вячеслав Колосков, Балтика, Зенит, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
Колосков заявил, что его не убедило решение судьи отменить гол "Балтики"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что его не убедило решение судьи зафиксировать офсайд в эпизоде с голом калининградской "Балтики" в ворота петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В пятницу "Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0. На 75-й минуте был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля.
"Честно говоря, когда много раз показывали повтор, меня не убедило, что судья отменил гол. Потом я прочитал комментарии всех наших ведущих судей, которые скрупулезно разобрали эту ситуацию и сказали, что все-таки кусочек пятки нападающего "Балтики" был ближе к воротам, нежели защитник, он закрывал обзор и так далее. Мне трудно спорить с профессионалами. Признаю приоритетность их мнения над моим восприятием того, что происходит", - сказал Колосков.
"Но я бы вернулся к тому, что в свое время когда-то было: при такой ситуации считалось, что если игроки атаки и обороны находятся на одной линии, то судья принимает решение в пользу атаки. Все четко, ясно и понятно. Сантиметры никто не считал. Но спорить бессмысленно, я остаюсь при своем мнении, но раз специалисты говорят, что судья поступил правильно, с этим надо согласиться", - добавил он.