Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что его не убедило решение судьи зафиксировать офсайд в эпизоде с голом калининградской "Балтики" в ворота петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В пятницу "Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0. На 75-й минуте был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля.

"Честно говоря, когда много раз показывали повтор, меня не убедило, что судья отменил гол. Потом я прочитал комментарии всех наших ведущих судей, которые скрупулезно разобрали эту ситуацию и сказали, что все-таки кусочек пятки нападающего "Балтики" был ближе к воротам, нежели защитник, он закрывал обзор и так далее. Мне трудно спорить с профессионалами. Признаю приоритетность их мнения над моим восприятием того, что происходит", - сказал Колосков.