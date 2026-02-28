Рейтинг@Mail.ru
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
11:46 28.02.2026
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита" - РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что его не убедило решение судьи зафиксировать офсайд в эпизоде с... РИА Новости Спорт, 28.02.2026
Колоскова не убедило решение судьи отменить гол "Балтики" в ворота "Зенита"

Колосков заявил, что его не убедило решение судьи отменить гол "Балтики"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что его не убедило решение судьи зафиксировать офсайд в эпизоде с голом калининградской "Балтики" в ворота петербургского "Зенита" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В пятницу "Зенит" обыграл "Балтику" со счетом 1:0. На 75-й минуте был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля.
"Честно говоря, когда много раз показывали повтор, меня не убедило, что судья отменил гол. Потом я прочитал комментарии всех наших ведущих судей, которые скрупулезно разобрали эту ситуацию и сказали, что все-таки кусочек пятки нападающего "Балтики" был ближе к воротам, нежели защитник, он закрывал обзор и так далее. Мне трудно спорить с профессионалами. Признаю приоритетность их мнения над моим восприятием того, что происходит", - сказал Колосков.
"Но я бы вернулся к тому, что в свое время когда-то было: при такой ситуации считалось, что если игроки атаки и обороны находятся на одной линии, то судья принимает решение в пользу атаки. Все четко, ясно и понятно. Сантиметры никто не считал. Но спорить бессмысленно, я остаюсь при своем мнении, но раз специалисты говорят, что судья поступил правильно, с этим надо согласиться", - добавил он.
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Опять скандал с судейством "Зенита"! У "Балтики" украли победу?
Вчера, 01:20
 
ФутболКевин АндрадеБрайан ХильВячеслав КолосковБалтикаЗенитРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
