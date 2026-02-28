Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы
16:54 28.02.2026 (обновлено: 17:00 28.02.2026)
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы
Звуки взрывов продолжают раздаваться неподалеку от столицы Бахрейна - Манамы, - видна работа ПВО, сообщила РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
бахрейн
манама
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
манама
в мире, бахрейн, манама, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Манама, Военная операция США и Израиля против Ирана
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы

Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы, работает ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Звуки взрывов продолжают раздаваться неподалеку от столицы Бахрейна - Манамы, - видна работа ПВО, сообщила РИА Новости очевидица событий Анастасия.
В субботу телеканал Al Arabiya сообщил о сирене тревоги и взрывах в Бахрейне. Агентство BNA передало, что центр обслуживания Пятого флота США в королевстве подвергся ракетному обстрелу.
Находящаяся на архипелаге Амвадж (около 25 минут до столицы на автомобиле) девушка рассказала агентству, что по-прежнему слышны звуки взрывов. Также, по ее словам, видна характерная работа ПВО. Последнюю серию взрыв она услышала в 16.35 мск.
Израиль и США нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
При ударе по школе на юге Ирана погибли более 150 детей
В миреБахрейнМанамаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
