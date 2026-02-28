https://ria.ru/20260228/bakhreyn-2077461344.html
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы
Недалеко от столицы Бахрейна продолжают греметь взрывы
Звуки взрывов продолжают раздаваться неподалеку от столицы Бахрейна - Манамы, - видна работа ПВО, сообщила РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 28.02.2026
