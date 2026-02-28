https://ria.ru/20260228/bakhreyn--2077424452.html
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
МВД Бахрейна заявило о начале эвакуации граждан и резидентов королевства из района Джуффейр, в котором дислоцирован штаб Пятого флота ВМС США. РИА Новости, 28.02.2026
