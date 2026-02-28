Рейтинг@Mail.ru
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
14:50 28.02.2026 (обновлено: 14:57 28.02.2026)
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США
МВД Бахрейна заявило о начале эвакуации граждан и резидентов королевства из района Джуффейр, в котором дислоцирован штаб Пятого флота ВМС США.
Бахрейн эвакуирует жителей района, где дислоцирован Пятый флот ВМС США

Бахрейн эвакуирует жителей района Джуффейр, где дислоцирован Пятый флот ВМС США

© REUTERS / StringerДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
ДОХА, 28 фев – РИА Новости. МВД Бахрейна заявило о начале эвакуации граждан и резидентов королевства из района Джуффейр, в котором дислоцирован штаб Пятого флота ВМС США.
Корпус стражей исламской революции Ирана ранее заявил, что нанес удары по штабу американской морской военной базы в Бахрейне.
«
"МВД приступило к эвакуации граждан и резидентов из района Джуффейр", - говорится в сообщении министерства.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ракетный обстрел центра обслуживания Пятого флота США в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Бахрейне центр обслуживания флота США подвергся ракетному обстрелу
Вчера, 12:38
 
В миреСШАБахрейнИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Военная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
