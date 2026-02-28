Рейтинг@Mail.ru
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица - РИА Новости, 28.02.2026
21:07 28.02.2026
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица - РИА Новости, 28.02.2026
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица
Рядом со столицей Бахрейна продолжает работать ПВО, на земле был виден взрыв, сейчас - валит дым, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:07:00+03:00
2026-02-28T21:07:00+03:00
в мире
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
в мире, бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Рядом со столицей Бахрейна продолжает работать ПВО, на земле был виден взрыв, сейчас - валит дым, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия.
По словам девушки, были слышны мощные взрывы в районе Джуффейра, после – возник пожар, поволок сильный дым.
Параллельно работает ПВО.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Бахрейн и Кувейт заявили о праве ответить на удары Ирана
В миреБахрейнВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
