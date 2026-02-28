https://ria.ru/20260228/bahrejn-2077522463.html
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица
Рядом со столицей Бахрейна продолжает работать ПВО, на земле был виден взрыв, сейчас - валит дым, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 28.02.2026
Над Бахрейном продолжает работать ПВО, рассказала очевидица
