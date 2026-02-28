https://ria.ru/20260228/bahrejn-2077428008.html
Власти четырех ближневосточных стран закрыли воздушное пространство
Авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:20:00+03:00
2026-02-28T13:20:00+03:00
2026-02-28T15:01:00+03:00
Авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство