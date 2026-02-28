Рейтинг@Mail.ru
Власти четырех ближневосточных стран закрыли воздушное пространство
13:20 28.02.2026 (обновлено: 15:01 28.02.2026)
Власти четырех ближневосточных стран закрыли воздушное пространство
Власти четырех ближневосточных стран закрыли воздушное пространство
Авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, бахрейн, ирак, катар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Ирак, Катар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти четырех ближневосточных стран закрыли воздушное пространство

Авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование, сообщили в Росавиации.
"Авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Информация доведена до российских перевозчиков", - говорится в сообщении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию в Иране
В миреБахрейнИракКатарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
