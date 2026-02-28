Рейтинг@Mail.ru
Неподалеку от столицы Бахрейна прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
13:25 28.02.2026 (обновлено: 14:16 28.02.2026)
Неподалеку от столицы Бахрейна прогремели взрывы
Неподалеку от столицы Бахрейна прогремели взрывы
На архипелаге Амвадж неподалеку от столицы Бахрейна Манамы слышны взрывы на фоне атаки США и Израиля против Ирана и ответных ударов ИРИ, сообщила РИА Новости...
Неподалеку от столицы Бахрейна прогремели взрывы

На архипелаге Амвадж неподалеку от столицы Бахрейна прогремели взрывы

© REUTERS / StringerДым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. На архипелаге Амвадж неподалеку от столицы Бахрейна Манамы слышны взрывы на фоне атаки США и Израиля против Ирана и ответных ударов ИРИ, сообщила РИА Новости очевидица событий Анастасия.
Телеканал Al Arabiya сообщал ранее о сирене и взрывах в Бахрейне. Агентство BNA передавало, что центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу.
По словам девушки, ранее прозвучала сирена.
"Слышны взрывы с разной периодичностью", – сказала она.
Последний звук взрыва девушка слышала в 05.13 по времени Нью-Йорка (13.13 мск).
Совбез Ирана заявил о сокрушительном ответе на атаку США и Израиля
