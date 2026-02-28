https://ria.ru/20260228/bahrejn-2077404865.html
Неподалеку от столицы Бахрейна прогремели взрывы
На архипелаге Амвадж неподалеку от столицы Бахрейна Манамы слышны взрывы на фоне атаки США и Израиля против Ирана и ответных ударов ИРИ, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2026
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. На архипелаге Амвадж неподалеку от столицы Бахрейна Манамы слышны взрывы на фоне атаки США и Израиля против Ирана и ответных ударов ИРИ, сообщила РИА Новости очевидица событий Анастасия.
Телеканал Al Arabiya
сообщал ранее о сирене и взрывах в Бахрейне. Агентство BNA передавало, что центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу.
По словам девушки, ранее прозвучала сирена.
"Слышны взрывы с разной периодичностью", – сказала она.
Последний звук взрыва девушка слышала в 05.13 по времени Нью-Йорка (13.13 мск).