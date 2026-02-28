https://ria.ru/20260228/bahrejn-2077382252.html
В Бахрейне прогремели взрывы
Сирены тревоги прозвучали в Бахрейне, власти рекомендуют жителям использовать основные дороги только при необходимости, телеканал Al Arabiya сообщил, что были... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
бахрейн
военная операция сша и израиля против ирана
Al Arabiya: в Бахрейне прозвучали сирены тревоги, были слышны несколько взрывов