Суд взыскал с МЧС средства в пользу театра Надежды Бабкиной

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы взыскал с ГУ МЧС России государственную пошлину в размере 50 тысяч рублей в пользу театра "Русская песня" артистки Надежды Бабкиной, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

Как ранее передавало РИА Новости, Арбитражный суд Москвы признал незаконным предписание столичных подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям РФ с требованием восстановить защитное сооружение в занимаемом театром подвальном помещении. Суд также взыскал госпошлину с министерства.

"Взыскать с Главного управления МЧС России по городу Москве в пользу ГБУК города Москвы "МГАТ "Русская песня" расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 тысяч рублей", - сказано в решении суда.

Речь в предписании идет о подвальном помещении на Садовом кольце, которое используется для хранения театральных костюмов.

Как ранее сообщал юрист театра в суде, бомбоубежище в этом месте было в 1950-е годы, оно было оборудовано дизельными генераторами, вытяжной вентиляцией, металлическими противоударными дверями, но театр получил помещения в 2000-е годы, когда никакого оборудования там уже не было.

По его словам, театр физически не может исполнить предписание, так как у него нет на это ни финансирования, ни возможностей - только проектные работы могут стоить от 30 миллионов рублей, не считая затрат на оборудование.