Израиль заявил о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
22:32 28.02.2026
Израиль заявил о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана
Израиль заявил о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль заявил о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана на территорию страны. РИА Новости, 28.02.2026
Израиль заявил о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана

ЦАХАЛ заявила о перехвате нескольких БПЛА, запущенных из Ирана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПерехват ракеты в небе над Израилем
Перехват ракеты в небе над Израилем - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Перехват ракеты в небе над Израилем
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана на территорию страны.
"После сигнала тревоги, который прозвучал в нескольких областях на севере и юге Израиля, израильские ВВС перехватили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана по направлению к нескольким районам (долины - ред.) Вади-эль-Араба. Кроме того, ВВС Израиля перехватили несколько БПЛА, запущенных из Ирана по направлению к северу Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран заявил, что будет бить по всем важным для США и Израиля объектам
Вчера, 20:24
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
 
