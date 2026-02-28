Израиль заявил о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате нескольких беспилотников, запущенных из Ирана на территорию страны.
"После сигнала тревоги, который прозвучал в нескольких областях на севере и юге Израиля, израильские ВВС перехватили беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана по направлению к нескольким районам (долины - ред.) Вади-эль-Араба. Кроме того, ВВС Израиля перехватили несколько БПЛА, запущенных из Ирана по направлению к северу Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.